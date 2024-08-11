Demet Akalından Instagram detayı

Instagram'ın açılması için sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Demet Akalın, "Ekip bana teşekkür etti" dedi.

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli kaldırıldı.



Instagram'a erişim engeli uygulandığı sırada ise Demet Akalın, X hesabından sık sık paylaşım yaptı.



Instagram'ın açılması yönünde paylaşımlar yapan Demet Akalın, sesini çıkarmadığını düşündüğü bazı ünlü isimleri de eleştirdi.



TEŞEKKÜRÜ KAPTI



Sonunda muradına eren Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Instagram'ın açılmasını kutlayacağını belirtti.



Akalın ayrıca, "Instagram ekibinden teşekkür mesaj geldi bana. Anlaşma sağlanmasına da sevindim" dedi.



PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR



Instagram'ın açılmasının ardından da ünlü ismin sayfasından peş peşe paylaşımlar yapması da dikkati çekti.



