Teoman'dan Serdar Ortaç cevap!

Şarkıcı, "Yarı emekli hayatımda yaşıyorum. Ayda 4 konserden fazla vermiyorum. Çok konser verince işimden nefret ediyorum. O yüzden ortasını bulmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.Teomandan Serdar Ortaç cevabı: Morali bozuktur onun, keyfi kaçık çocuğun"Tatile gitmeyi çok sevmem o yüzden buralardayım" diyen Teoman; "Üşeniyorum tatile gitmeye, sadece konserler için şehir dışına gidiyorum o zamanlarda da giriyorum diyelim. İyi yandım ama" şeklinde konuştu.Teomandan Serdar Ortaç cevabı: Morali bozuktur onun, keyfi kaçık çocuğunSosyal dönemde sosyal medyada alkollü halde yaptığı yayınlarla gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda kötü alışkanlıklarını bıraktığını açıklayan Serdar Ortaç hakkındaki sorulara yanıt veren Teoman, şu ifadeleri kullandı:Ben çok kullanmam ama sosyal medyayı. Bir kez Serdar Ortaç'a denk geldim. Serdar şimdi uzun zamandır hasta. Morali bozuktur onun. Başka bir taraftan bakıyorum ben onun durumuna, keyfi kaçık çocuğun. Arada yanlışlar yapıyor o yüzden, mazur görelim Serdar'ı.