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Teoman'dan Serdar Ortaç cevap!

Ünlü rockçı Teoman, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Teoman, uzun yıllardır MS ((Multiple Skleroz)) hastalığı ile mücadele eden meslektaşı Serdar Ortaç hakkında yöneltilen soruya yanıt verdi.Rock müziğin sevilen ismi Teoman, geçtiğimiz akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. 56 yaşındaki ünlü isim, gazetecileri kırmayarak ayaküstü kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Ekleme: 10.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
"ÇOK KONSER VERİNCE İŞİMDEN NEFRET EDİYORUM"

Şarkıcı, "Yarı emekli hayatımda yaşıyorum. Ayda 4 konserden fazla vermiyorum. Çok konser verince işimden nefret ediyorum. O yüzden ortasını bulmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.

Teomandan Serdar Ortaç cevabı: Morali bozuktur onun, keyfi kaçık çocuğun
"Tatile gitmeyi çok sevmem o yüzden buralardayım" diyen Teoman; "Üşeniyorum tatile gitmeye, sadece konserler için şehir dışına gidiyorum o zamanlarda da giriyorum diyelim. İyi yandım ama" şeklinde konuştu.

Teoman'dan Serdar Ortaç cevap!

Teomandan Serdar Ortaç cevabı: Morali bozuktur onun, keyfi kaçık çocuğun
"MAZUR GÖRELİM SERDAR'I"

Sosyal dönemde sosyal medyada alkollü halde yaptığı yayınlarla gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda kötü alışkanlıklarını bıraktığını açıklayan Serdar Ortaç hakkındaki sorulara yanıt veren Teoman, şu ifadeleri kullandı:
Ben çok kullanmam ama sosyal medyayı. Bir kez Serdar Ortaç'a denk geldim. Serdar şimdi uzun zamandır hasta. Morali bozuktur onun. Başka bir taraftan bakıyorum ben onun durumuna, keyfi kaçık çocuğun. Arada yanlışlar yapıyor o yüzden, mazur görelim Serdar'ı.
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