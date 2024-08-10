Bergüzar Korel'den duygulandıran paylaşım

Son olarak "Düğüm" adlı internet dizisinde rol alan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.Kısa bir süre önce eşi ve çocuklarıyla Londra'dan İstanbul'a dönmeye karar veren Korel, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdıKorel, "Zeybek Ateşi" adlı diziden bir sahne paylaştı. Dizide Halit Ergenç, Tanju Korel ve Hülya Darcan rol alıyordu.Ünlü oyuncu, annesi, babası ve eşi Halit Ergenç’in aynı sahneyi paylaşmasıyla ilgili duygularını dile getirdi."Binbir Gece" dizisi sonrası aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti. 15 yıllık mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftin Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.