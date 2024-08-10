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Bergüzar Korel'den duygulandıran paylaşım

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından annesi Hülya Darcan, babası Tanju Korel ve eşi Halit Ergenç'in yıllar önce birlikte rol aldığı sahneyi paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına düştüğü not takipçilerini duygulandırdı.

Ekleme: 10.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Son olarak "Düğüm" adlı internet dizisinde rol alan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Kısa bir süre önce eşi ve çocuklarıyla Londra'dan İstanbul'a dönmeye karar veren Korel, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı
Korel, "Zeybek Ateşi" adlı diziden bir sahne paylaştı. Dizide Halit Ergenç, Tanju Korel ve Hülya Darcan rol alıyordu.Ünlü oyuncu, annesi, babası ve eşi Halit Ergenç’in aynı sahneyi paylaşmasıyla ilgili duygularını dile getirdi.

Bergüzar Korel'den duygulandıran paylaşım

ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
"Binbir Gece" dizisi sonrası aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti. 15 yıllık mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftin Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.
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