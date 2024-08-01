Mikonos tatilinden paylaştı

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı Mikonos tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Hakan Sabancı, Hande Erçel ile çekildiği kareyi sosyal medyadan yayımladı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Sık sık yurt dışı tatiline çıkan oyuncu Hande Erçel ile iş insanı sevgilisi Hakan Sabancı şimdi de rotasını Mikonos'a çevirdi.HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI MİKONOS TATİLİNDEN PAYLAŞTISosyal medyayı aktif olarak kullanan Erçel, Mikonos tatilinden sık sık paylaşımda bulunuyor. İş insanı Sabancı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.Sevgilisi Hande Erçel ile çekildiği kareyi paylaşan Sabancı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü çiftin aşk pozu takipçilerinden büyük ilgi gördü.