Kızıyla ayna pozu verdi

Berk Okay ile kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy 2022'de dünyaevine girdi ve geçtiğimiz Mayıs ayında Mire Milena adını verdiği kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.Mutlu evlilikleri ile adından söz ettiren Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy tüm vaktini kızları ile geçiriyor. Çiçeği burnunda baba yakışıklı oyuncu Oktay, kızı ile çekildiği yeni bir kareyi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.Mire Milena ile ayna karşısında fotoğraf çekilen Berk Oktay o anları Instagram hesabının hikaye bölümünden yayımladı. Baba ve kızın pozu büyük ilgi gördü.