Mesut Özil ile mutlu bir evliliği olan ünlü model Amine Gülşe özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bir dönem Tolgahan Sayışman ile birlikte dizi projesinde rol almış olan Amine Gülşe şimdilerde vaktini ailesi ile geçirmeyi tercih ediyor.Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Gülşe, sosyal medya hesabını da oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Gülşe, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Amine Gülşe'den yeni pozlar geldi. Mavi elbisesi ile objektif karşısına geçip poz veren ünlü model takipçilerini kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları "Maviler çok yakışmış" ve "Gözlerinin rengi ortaya çıkmış" yorumlarında bulundu.