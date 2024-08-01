Amine Gülşe'den yeni pozlar geldi
Güzel model Amine Gülşe sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mavi bir elbise giyen Amine Gülşe yorum yağmuruna tutuldu.
Mesut Özil ile mutlu bir evliliği olan ünlü model Amine Gülşe özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bir dönem Tolgahan Sayışman ile birlikte dizi projesinde rol almış olan Amine Gülşe şimdilerde vaktini ailesi ile geçirmeyi tercih ediyor.
Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Gülşe, sosyal medya hesabını da oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Gülşe, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
AMİNE GÜLŞE'DEN YENİ POZLAR GELDİ
Amine Gülşe'den yeni pozlar geldi. Mavi elbisesi ile objektif karşısına geçip poz veren ünlü model takipçilerini kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları "Maviler çok yakışmış" ve "Gözlerinin rengi ortaya çıkmış" yorumlarında bulundu.
Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Gülşe, sosyal medya hesabını da oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Gülşe, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
AMİNE GÜLŞE'DEN YENİ POZLAR GELDİ
Amine Gülşe'den yeni pozlar geldi. Mavi elbisesi ile objektif karşısına geçip poz veren ünlü model takipçilerini kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları "Maviler çok yakışmış" ve "Gözlerinin rengi ortaya çıkmış" yorumlarında bulundu.