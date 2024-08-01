  • USD: 33,08 - 33,14
  • EURO: 35,81 - 35,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Amine Gülşe'den yeni pozlar geldi

Güzel model Amine Gülşe sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mavi bir elbise giyen Amine Gülşe yorum yağmuruna tutuldu.

Ekleme: 1.08.2024 - 09:47 Güncelleme: 1.08.2024 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Mesut Özil ile mutlu bir evliliği olan ünlü model Amine Gülşe özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bir dönem Tolgahan Sayışman ile birlikte dizi projesinde rol almış olan Amine Gülşe şimdilerde vaktini ailesi ile geçirmeyi tercih ediyor.

Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Gülşe, sosyal medya hesabını da oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Gülşe, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

AMİNE GÜLŞE'DEN YENİ POZLAR GELDİ

Amine Gülşe'den yeni pozlar geldi. Mavi elbisesi ile objektif karşısına geçip poz veren ünlü model takipçilerini kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları "Maviler çok yakışmış" ve "Gözlerinin rengi ortaya çıkmış" yorumlarında bulundu.

Amine Gülşe'den yeni pozlar geldi

Amine Gülşe'den yeni pozlar geldi
Heniyye'den sonra Hamas'ın başına geçmesi beklenen isimler
İzmir'deki ihmal faciasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu
Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına net talimat: AK Parti'de bahane olmaz sorun varsa çözeceksiniz
Hamas lideri Haniye'nin şehit edildiği bina ortaya çıktı! Fotoğrafta dikkat çeken detay
Dünya medyası, Ankara’nın tepkisine odaklandı: Netanyahu yönetimi barış istemiyor
HAMAS lideri İsmail Haniye için tören düzenlendi
Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak
Halk TV Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen sözle İsrail'i güzelledi: Bir gece ansızın nasıl geldiler?
Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde FETÖ'ye operasyon
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Haniye' mesajı: İsrail barbarlığını lanetliyoruz
İran'da Heniyye suikastının ardından göndere kırmızı sancak çekildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Mansur Yavaş’ın SGK borçlarıyla ilgili açıklamalarına AK Parti’den yalanlama
CHP'li belediye işçilere eziyet çektiriyor! Eylemler sürüyor: İşi bıraktılar
Meta'dan İsrail'e koruma kalkanı! Haniye paylaşımlarını tek tek kaldırıyor
İsrail, ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
ABD'den katil devlete destek: İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası alçak tavır!
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Haniye suikastı sonrası olağanüstü toplandı
'Hamas lideri Haniye şehit edilmese Ağustos ayında TBMM'de hitap edecekti...'
Instagram'da çok kullanılıyordu... O özellik Whatsapp'a geliyor

Instagram'da çok kullanılıyordu... O özellik Whatsapp'a geliyor

RTÜK'ten sapkınlığı karşı adım: Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım!

RTÜK'ten sapkınlığı karşı adım: Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım!

Meta'ya dev ceza! Facebook'taki yüz tanıma...

Meta'ya dev ceza! Facebook'taki yüz tanıma...

Sürücüler dikkat! O yol 50 gün boyunca kapalı olacak

Sürücüler dikkat! O yol 50 gün boyunca kapalı olacak

Türkiye nüfusu alarm veriyor! 2050 yılından sonra...

Türkiye nüfusu alarm veriyor! 2050 yılından sonra...

İslam Memiş uyardı! O gün geldi çattı

İslam Memiş uyardı! O gün geldi çattı