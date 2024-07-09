Nez'den 'Aldatma' açıklaması!

Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliği 10 Haziran'da sona eren Rüştü Onur Atilla, boşanmadan 20 gün sonra tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, Nez'le aşkını ilan etmişti.Şimdilerde Rüştü Onur Atilla ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Nez, Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu. Nez, hem kariyeri hem de özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı.Aldatılma deneyimlerine dair çarpıcı itiraflarda bulunan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:Üç kez evlendim, birinde aldatıldım. Evde yakaladım ve asla kavga etmedim. Çok sakindim, herhalde 'biz bittik' dedim. 'O yüzden yaptı bunu' dedim. İkimize kızdım; neden birimiz cesaret edip de 'bu iş bitti' demedik diye. Aldatılmak beni olgunlaştırdı. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakabiliyorum.Ünlü isim, "Çevremde 'Ben hiç aldatılmadım' diyen arkadaşlarım var, gülüyorum 'Nereden biliyorsun' diye. Aldatılmadım diyen kendisini aldatıyordur" şeklinde konuştu.Nez, "Kameralardan kaçan birisi değilim. Hayatımda biri olduğu vakit görüyorlar. Ben aşk yaşayan bir insanım. Mesleğime aşık olmalıyım, hayatıma aşık olmalıyım. Aşk benim her anlamda, her anımda olması gerekiyor. Ben aşk kadınıyım. Aşık olmadan mantık ilişkisi yaşayamam. Herkes sevdiğini söylemeli. İlişkilerde en önemli şey ise saygı" diyerek aşkını saklamadığını belirtti.Eski ilişkilerine dair soruları da yanıtlayan şarkıcı, "Eski sevgililerimin hepsi benim arkadaşım. Hiçbir kadın, hiçbir erkek vazgeçilmez değildir. Sen o insanla yaşamıyorsan 'güle güle' demeyi bileceksin. Severken saygıyla seviyorsan, ayrılırken de saygıyla ayrılacaksın" diye konuştu.Nez, geçmiş ilişkilerinin ona olgunluk kattığını ve hayatında önemli dersler çıkardığını da söyledi.