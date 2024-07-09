10 yıllık aşk bitti!

Yasak aşklarını evlilikle tamamlayan Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti, geçtiğimiz gün samimi anlarıyla sosyal medyanın gündemindeydi. Çiftin ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Nara'nın o hareketi ise sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. Peki, Wanda Nara- Mauro Icardi boşanacak mı? İşte yanıtı...

27 Mayıs 2014'te Mauro Icardi ile evlenen Wanda Nara, futbol çevresinde adını duyurdu.2022 Eylül ayında evliliklerinin sona erdiğini açıklayan Icardi çifti, iki ay sonra tekrar bir araya geldi ve bir ay sonra tekrar ayrıldı. 2 kızı olan ünlü çiftin 10 yıllık ilişkisi gittikçe kötüleşiyor...Sosyal medyada eğlenceli ve romantik anlar yaşayan Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin boşanacağı iddia edildi.Nara'nın, Icardi'yi sosyal medyada takipten çıkardığı da gözlerden kaçmadı. Bu hamle, çiftin arasının bozulduğunun ve boşanmanın kesinleştiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.Sosyal medyada yayılan iddialara göre; Wanda Nara, Icardi'den tüm mülklerini kendisine devretmesini istiyor.