Simge Sağın'dan 'bekarlık' açıklaması!

Son dönemde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda yalnız olduğunu ama artık aşk istediğini dile getirmişti:Aşka açığım. Radarlarım açık. Aşk çok istiyorum. Aşk olmadığında hayat çok boş geliyor. Yaşam enerjisini en çok besleyen şeylerden biri aşk. O enerjiyi istiyorum ve özledim. Aşıkken şarkıları bile söylerken başkalaşıyorsun, güzelleşiyorsun.Simge Sağın, "Libidonu ne düşürür?" sorusuna ise "Yalan ve güvensizlik duygusu benim libidomu düşürür. Böyle her an kötü bir şey yapacakmış gibi duran. enerjisi bozuk tipler libidomu düşürür" cevabını vermişti.Güzel şarkıcı, son olarak geçtiğimiz gün Alaçatı Jolly Joker Private’da sevenleriyle buluştu. Bej renkli dekolte kostümüyle sahneye çıkan ünlü isim, kombinini iri küpeleri ve yüzüğüyle tamamladı.Hareketli çalışmaların yoğun olduğu bir repertuar sunan Simge, duygusal parçalara sıra geldiğinde “Kimler aşık merak ediyorum. Buradaki aşıklar ellerini kaldırabilir mi?” diye sordu ancak çok fazla kişi el kaldırmadı.Bunun üzerine, "Bu bekarlık bizim kanımıza mı işledi?" diye soran Sağın, sözlerine şöyle devam etti:Ülkece bekarız yani! Ne olacak bu iş böyle? O zaman aşıklar için söyleyeceğim.