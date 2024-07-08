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Simge Sağın'dan 'bekarlık' açıklaması!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki gün Alaçatı'da sahne aldı. Duygusal parçalara sıra geldiğinde "Buradaki aşıklar ellerini kaldırabilir mi?” diye soran Sağın, çok az kişinin el kaldırması üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ekleme: 8.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 8.07.2024 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda yalnız olduğunu ama artık aşk istediğini dile getirmişti:

Aşka açığım. Radarlarım açık. Aşk çok istiyorum. Aşk olmadığında hayat çok boş geliyor. Yaşam enerjisini en çok besleyen şeylerden biri aşk. O enerjiyi istiyorum ve özledim. Aşıkken şarkıları bile söylerken başkalaşıyorsun, güzelleşiyorsun.

"ENERJİSİ BOZUK TİPLER LİBİDOMU DÜŞÜRÜR"

Simge Sağın, "Libidonu ne düşürür?" sorusuna ise "Yalan ve güvensizlik duygusu benim libidomu düşürür. Böyle her an kötü bir şey yapacakmış gibi duran. enerjisi bozuk tipler libidomu düşürür" cevabını vermişti.

Güzel şarkıcı, son olarak geçtiğimiz gün Alaçatı Jolly Joker Private’da sevenleriyle buluştu. Bej renkli dekolte kostümüyle sahneye çıkan ünlü isim, kombinini iri küpeleri ve yüzüğüyle tamamladı.

Simge Sağın'dan 'bekarlık' açıklaması!

"KİMLER AŞIK MERAK EDİYORUM"

Hareketli çalışmaların yoğun olduğu bir repertuar sunan Simge, duygusal parçalara sıra geldiğinde “Kimler aşık merak ediyorum. Buradaki aşıklar ellerini kaldırabilir mi?” diye sordu ancak çok fazla kişi el kaldırmadı.

Bunun üzerine, "Bu bekarlık bizim kanımıza mı işledi?" diye soran Sağın, sözlerine şöyle devam etti:

Ülkece bekarız yani! Ne olacak bu iş böyle? O zaman aşıklar için söyleyeceğim.

Simge Sağın'dan 'bekarlık' açıklaması!
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