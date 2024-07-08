Özcan Deniz'e aşk dolu sözler!

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.Sık sık eşi Özcan Deniz ile de paylaşım yapan Dadgar, son yaptığı paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi. Özcan Deniz ile 2023'te evlenen Samar Dadgar, çıktıkları Bodrum tatilinden paylaşımlarda bulundu.29 yaşındaki Samar Dadgar, Özcan Deniz ile birlikte gün batımında çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından romantik bir notla takipçileriyle paylaştı.İran asıllı Samar Dadgar, yaptığı paylaşıma; "Mükemmel olduğunu gördüm ve seni sevdim. Sonra gördüm ki mükemmel değilsin ve ben seni daha da çok sevdim" şeklindeki ifadelere yer verdi.