Özcan Deniz'e aşk dolu sözler!
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla aşkını bir kez daha haykırdı.
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
Sık sık eşi Özcan Deniz ile de paylaşım yapan Dadgar, son yaptığı paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi. Özcan Deniz ile 2023'te evlenen Samar Dadgar, çıktıkları Bodrum tatilinden paylaşımlarda bulundu.
Gün batımında aşk dolu kareler
29 yaşındaki Samar Dadgar, Özcan Deniz ile birlikte gün batımında çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından romantik bir notla takipçileriyle paylaştı.
"Ben seni daha çok sevdim"
İran asıllı Samar Dadgar, yaptığı paylaşıma; "Mükemmel olduğunu gördüm ve seni sevdim. Sonra gördüm ki mükemmel değilsin ve ben seni daha da çok sevdim" şeklindeki ifadelere yer verdi.
Sık sık eşi Özcan Deniz ile de paylaşım yapan Dadgar, son yaptığı paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi. Özcan Deniz ile 2023'te evlenen Samar Dadgar, çıktıkları Bodrum tatilinden paylaşımlarda bulundu.
Gün batımında aşk dolu kareler
29 yaşındaki Samar Dadgar, Özcan Deniz ile birlikte gün batımında çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından romantik bir notla takipçileriyle paylaştı.
"Ben seni daha çok sevdim"
İran asıllı Samar Dadgar, yaptığı paylaşıma; "Mükemmel olduğunu gördüm ve seni sevdim. Sonra gördüm ki mükemmel değilsin ve ben seni daha da çok sevdim" şeklindeki ifadelere yer verdi.