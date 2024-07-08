Çeşme'de aşk rüzgarı!

2020 yazında Alaçatı'da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin (30) ile Cedi Osman (29), mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı.Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen oyuncu, Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu.Ünlü çiftin Çeşme'de gerçekleşen düğününe; sosyete, spor ve sanat camiasından birçok isim katılmıştı. Törendeki temsili nikâh ise Acun Ilıcalı tarafından kıyılmıştı.Ebru Şahin ile Cedi Osman, son olarak soluğu Çeşme'de aldı. Birlikte tatile giden ikili, önceki gün popüler bir plajda objektiflere takıldı.Arkadaşları ile denize giren çift, daha sonra sohbet etti. Ardından Osman, arkadaşının oğlu ile suda top ile oynarken; Şahin de arkadaşının köpeğini sevdi.Sonrasında baş başa tekrar denize giren çift, romantik anlar yaşadı. Şahin denizden çıkarken Osman bir süre daha suda kalarak yüzdü.