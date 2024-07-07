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Demet Evgar kızıyla paylaştı

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kızı Mavi'ye bakın! Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte tatile çıktı ve Mavi'nin tatildeki tatlı anları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Demet Evgar, kızı Mavi ile birlikte çıktığı tatilden keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özellikle Mavi'nin tavşanlarla oynadığı anlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Demet Evgar'ın kızıyla o anları...

Ekleme: 7.07.2024 - 10:11 Güncelleme: 7.07.2024 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kızı Mavi'ye bakın! Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte tatile çıktı ve Mavi'nin tatildeki tatlı anları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Instagram'da 2,2 Mn takipçisi olan ünlü oyuncu Demet Evgar Bahar dizisinin sezon finali yapmasıyla tatil sezonunu açtı.

Demet Evgar kızıyla paylaştı

6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş'la 17 Mart 2022 tarihinde nikah masasına oturdu. Ve çiftten kısa süre sonra çocuk müjdesi geldi.

Demet Evgar kızıyla paylaştı

18 Ağustos 2022'de kızını kucağına alan Demet Evgar, ara ara sosyal medya hesabından kızı ile tatlı anlarını paylaşıyor.

İŞTE DEMET EVGAR'IN KIZI MAVİ!

Son olarak tatilden yapılan paylaşımlarda Demet Evgar ve kızı Mavi'nin doğayla iç içe, huzurlu bir ortamda vakit geçirdiği görülüyor.

Demet Evgar kızıyla paylaştı

Mavi'nin hayvan sevgisi ve tavşanlarla olan samimi anları, izleyenlerin kalbini ısıttı.

Demet Evgar kızıyla paylaştı

Peki siz daha önce Demet Evgar'ın kızının odasını görmüş müydünüz?

İşte Demet Evgar'ın kızının odası

Demet Evgar kızıyla paylaştı

DEMET EVGAR'IN HAMİLELİK ZAMANINDAN KIZI MAVİ'NİN ODASI

Demet Evgar kızıyla paylaştı

DEMET EVGAR'IN KIZI MAVİ'NİN ODASI
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