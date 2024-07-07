Demet Evgar kızıyla paylaştı

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kızı Mavi'ye bakın! Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte tatile çıktı ve Mavi'nin tatildeki tatlı anları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Demet Evgar, kızı Mavi ile birlikte çıktığı tatilden keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özellikle Mavi'nin tavşanlarla oynadığı anlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Demet Evgar'ın kızıyla o anları...

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kızı Mavi'ye bakın! Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte tatile çıktı ve Mavi'nin tatildeki tatlı anları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.Instagram'da 2,2 Mn takipçisi olan ünlü oyuncu Demet Evgar Bahar dizisinin sezon finali yapmasıyla tatil sezonunu açtı.6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş'la 17 Mart 2022 tarihinde nikah masasına oturdu. Ve çiftten kısa süre sonra çocuk müjdesi geldi.18 Ağustos 2022'de kızını kucağına alan Demet Evgar, ara ara sosyal medya hesabından kızı ile tatlı anlarını paylaşıyor.Son olarak tatilden yapılan paylaşımlarda Demet Evgar ve kızı Mavi'nin doğayla iç içe, huzurlu bir ortamda vakit geçirdiği görülüyor.Mavi'nin hayvan sevgisi ve tavşanlarla olan samimi anları, izleyenlerin kalbini ısıttı.Peki siz daha önce Demet Evgar'ın kızının odasını görmüş müydünüz?İşte Demet Evgar'ın kızının odası