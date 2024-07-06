Torununun 4'üncü yaşını kutladı
Ünlü isim Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından torunu Begüm'ün doğum gününü kutladı. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile partiye katılan Acun Ilıcalı, paylaşımına "Begüm Hanım 4. yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı" notunu yazdı.
Acun Ilıcalı ile Seda Başbuğ'un evliliğinden dünyaya gelen kızları Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturdu. Efe Ceyhun ile Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın "Begüm" adını verdikleri kızları 2020 yılında dünyaya geldi.
ACUN ILICALI TORUNUNUN 4'ÜNCÜ YAŞINI KUTLADI
Ünlü çiftin kızı Begüm 4 yaşına girdi. Dede Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir aile karesini yayınladı. Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya, Banu Ilıcalı, Efe Ceyhun ve torunu Begüm ile poz verdi.
Ilıcalı, doğum günü partisinde çekilen kareye "Begüm Hanım 4. yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı" notunu düştü. Acun Ilıcalı'nın paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
ACUN ILICALI TORUNUNUN 4'ÜNCÜ YAŞINI KUTLADI
Ünlü çiftin kızı Begüm 4 yaşına girdi. Dede Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir aile karesini yayınladı. Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya, Banu Ilıcalı, Efe Ceyhun ve torunu Begüm ile poz verdi.
Ilıcalı, doğum günü partisinde çekilen kareye "Begüm Hanım 4. yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı" notunu düştü. Acun Ilıcalı'nın paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.