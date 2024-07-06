Torununun 4'üncü yaşını kutladı

Acun Ilıcalı ile Seda Başbuğ'un evliliğinden dünyaya gelen kızları Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturdu. Efe Ceyhun ile Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın "Begüm" adını verdikleri kızları 2020 yılında dünyaya geldi.ACUN ILICALI TORUNUNUN 4'ÜNCÜ YAŞINI KUTLADIÜnlü çiftin kızı Begüm 4 yaşına girdi. Dede Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir aile karesini yayınladı. Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya, Banu Ilıcalı, Efe Ceyhun ve torunu Begüm ile poz verdi.Ilıcalı, doğum günü partisinde çekilen kareye "Begüm Hanım 4. yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı" notunu düştü. Acun Ilıcalı'nın paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.