İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz Ocak ayında ikiz bebeklerini İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.Bebekleriyle sık sık paylaşımda bulunan Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ve ikizleriyle Çeşme'ye gitti. Ünlü isim, son olarak oğullarını denizle tanıştırdığı anı "İlk denizimiz hayırlı olsun" notuyla paylaştı.Deniz sonrası bir kare daha paylaşan Şefkatli, "Çıktık ama akılları denizde kaldı" ifadelerini kullandı.