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'İlk denizimiz hayırlı olsun'

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ve ikizleri tatile çıktı. Sosyal medya hesabından ikizlerinin ilk deniz deneyimini paylaşan Yasemin Şefkatli takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Ekleme: 6.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 6.07.2024 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz Ocak ayında ikiz bebeklerini İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

"İLK DENİZİMİZ HAYIRLI OLSUN"

Bebekleriyle sık sık paylaşımda bulunan Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ve ikizleriyle Çeşme'ye gitti. Ünlü isim, son olarak oğullarını denizle tanıştırdığı anı "İlk denizimiz hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

'İlk denizimiz hayırlı olsun'

Deniz sonrası bir kare daha paylaşan Şefkatli, "Çıktık ama akılları denizde kaldı" ifadelerini kullandı.

'İlk denizimiz hayırlı olsun'

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