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Eşine milyonluk hediye!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, eşi Çağlı Terlemez'in kendisine 2 tane at almasının ardından harekete geçti. Ece Seçkin, son model bir araba alarak eşi Çağrı Terlemez'in jestine karşılık verdi.

Ekleme: 6.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 6.07.2024 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez mutlu birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandırdı. Mutlu evlilikleri ile adından söz ettiren ünlü çift şimdi de birbirlerine aldıkları lüks hediyelerle gündeme geldi.

Eşine milyonluk hediye!

ECE SEÇKİN'DEN ÇAĞRI TERLEMEZ'E MİLYONLUK HEDİYE

Çağrı Terlemez, geçtiğimiz aylarda Ece Seçkin'e doğum günü için 2 tane at alarak günlerce adından söz ettirmişti. Eşinin hediyesinin altında kalmak istemeyen Seçkin'den de hamle gecikmedi. 2. Sayfa'nın haberine göre; kesenin ağzını açan Seçkin, eşine doğum günü için 2024 model bir Mercedes araç hediye etti.

Eşine milyonluk hediye!
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