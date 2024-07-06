  • USD: 32,63 - 32,69
  • EURO: 35,32 - 35,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

50 milyon dolarlık dava açıldı

Geçtiğimiz mart ayında piyasada yerini alan ve çok dinlenen şarkısı nedeniyle Cardi B'nin başı derde girdi. Cardi B'nin şarklarını çaldığını iddia eden 'Kemika 1956' grubu üyelerinin 50 milyon dolar tazminat istediği ortaya çıktı.

Ekleme: 6.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 6.07.2024 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
"Enough (Miami)" adlı şarkısı ile listerleri alt üst eden Cardi B, çalıntı şarkı suçlaması ile gündeme geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; 'Kemika 1956' adıyla bilinen Joshua Fraustro ve Miguel Aguilar ikilisi, Cardi B'ye 50 milyon dolarlık telif hakkı davası açtı. Şarkıcılar 'Enough (Miami)' şarkısının bazı bölümlerinin, kendilerinin 2021 tarihli 'Greasy Frybread' şarkısının kopyası olduğunu iddia etti.

Şarkıcı ikili, 31 yaşındaki Cardi B ile birlikte yapımcıları ve yapım şirketini de dava etti.

Mahkeme belgelerinde; "Cardi B, diğer sanıklarla birlikte şarkıyı yeni albümünde izinsiz olarak kullandı ve şarkıyı bozarak icra etti" denildi. Fraustro ve Aguilar'ın avukatları, şarkının izinsiz kullanımının ikili için ekonomik etkisinin yanı sıra itibarları ve ticari sürdürülebilirliğine zarar verdiğini iddia etti.

50 milyon dolarlık dava açıldı
Yollarda akıllı ulaşım devrimi! İstanbul, Ankara ve Antalya'da başlayacak
Güvenli olsun diyerek oraya koydular! İBB'ye ait İSPARK'ta onlarca araç çizildi
Sığınmacılarla ilgili yeni dönem! Önce uyarı sonra sınır dışı: İkamet adresleri tek tek kontrol ediliyor
Bizim Çocuklar'a tam destek! Başkan Erdoğan'dan 'Berlin' çıkarması
Almanya alarma geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti endişeyle bekleniyor
Özgür Özel için Başbağlar anma programına VIP seferler! Başbağlar’a özel uçak ve özel helikopterle gitti
Google ile süreç olumlu ilerliyor! Telif yasasında gözler Meclis'te
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Restoranlarda fahiş fiyata...
Bürokrata ek maaş sınırı! Yasa teklifi hazırlandı:
CHP'li başkana tepkiler çığ gibi: Niye önlem almadın? Utanmadan eski yönetimi suçladı
Katil İsrail durmuyor! Ayakta kalan her şey hedefte
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 38 bin 98'e çıktı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 ilde KUYU-7 operasyonu
Bahçeli'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Utanç duyulacak bir ilkelliktir
Dışişleri Bakanlığından UEFA'nın skandal kararına tepki: Esefle karşılıyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: UEFA'nın kararı futbolun üzerine siyasi gölge düşürmüştür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı
Yeni provokasyon girişimi! Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Kırgızistan'da darbe girişimi önlendi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Yatırımcı ilgisi artmaya risk primi gerilemeye devam ediyor
İstanbul dahil 14 kente sarı uyarı: Sağanak bekleniyor

İstanbul dahil 14 kente sarı uyarı: Sağanak bekleniyor

Ordu'da görüntülendi! Nesli dinozorlar döneminden de öncesine dayanıyor

Ordu'da görüntülendi! Nesli dinozorlar döneminden de öncesine dayanıyor

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! En tehlikeli varyantı geliyor

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! En tehlikeli varyantı geliyor

iPhone kullanıcılarına kötü haber: ChatGPT'nin güvenlik açığı ortaya çıktı

iPhone kullanıcılarına kötü haber: ChatGPT'nin güvenlik açığı ortaya çıktı

Dünyada sadece Türkiye’de yetişiyor: Bu mucizeyi toplayana 387 bin lira ceza!

Dünyada sadece Türkiye’de yetişiyor: Bu mucizeyi toplayana 387 bin lira ceza!

Elon Musk'ın X'ine kötü haber! Threads'in kullanıcısı...

Elon Musk'ın X'ine kötü haber! Threads'in kullanıcısı...