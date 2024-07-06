50 milyon dolarlık dava açıldı

"Enough (Miami)" adlı şarkısı ile listerleri alt üst eden Cardi B, çalıntı şarkı suçlaması ile gündeme geldi.Habertürk'te yer alan habere göre; 'Kemika 1956' adıyla bilinen Joshua Fraustro ve Miguel Aguilar ikilisi, Cardi B'ye 50 milyon dolarlık telif hakkı davası açtı. Şarkıcılar 'Enough (Miami)' şarkısının bazı bölümlerinin, kendilerinin 2021 tarihli 'Greasy Frybread' şarkısının kopyası olduğunu iddia etti.Şarkıcı ikili, 31 yaşındaki Cardi B ile birlikte yapımcıları ve yapım şirketini de dava etti.Mahkeme belgelerinde; "Cardi B, diğer sanıklarla birlikte şarkıyı yeni albümünde izinsiz olarak kullandı ve şarkıyı bozarak icra etti" denildi. Fraustro ve Aguilar'ın avukatları, şarkının izinsiz kullanımının ikili için ekonomik etkisinin yanı sıra itibarları ve ticari sürdürülebilirliğine zarar verdiğini iddia etti.