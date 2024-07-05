Suç duyurusunda bulundu!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, adını kullanarak hesap açanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Şarkıları, sahne şovları ve kendine has giyimiyle kendinden konuşturan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.



Yıldız Tilbe, adını kullanarak sosyal medya hesapları açanlara karşı harekete geçti. Sanatçı, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayı X hesabından yayınladı.



"Kötü niyetli ve yanıltıcı"



''Bir süredir müvekkilimiz Sayın Yıldız Tilbe adına farklı kişiler tarafından adeta onun sosyal medya hesabıymış gibi algı yaratılarak kötü niyetli, yanıltıcı, yıpratmaya yönelik ve tepki çekecek nitelikte görüş, düşünce ve duygu paylaşımları yapan sahte hesaplar tespit edilmiş olup, bunlar hakkında ilgili makamlara yasal başvurular ve suç duyuruları tarafımızca yapılmıştır. Bu konuda Yıldız Tilbe sevenlerinin, takipçilerinin ve duyarlılığı olan vicdan sahibi halkımızın hassasiyet göstermesini, gerekirse sosyal medya şikayet yolunu kullanmalarını, sadece mavi tikli 2.1 milyon takipçinin olduğu Instagram hesabına ve yine aynı şekilde yaklaşık 4.9 milyon takipçinin olduğu X (Twitter) hesabına itibar edilmesini, bu iki gerçek sosyal medya hesabı dışında diğer sahte hesaplardaki hiçbir duygu, düşünce, yorum ve beyanın müvekkilimizden sadır olmadığını, bu cihetle yasal olarak hiçbir bağlayıcılığının ve sorumluluğunun da kabul görmeyeceğini önemle beyan eder saygılarımızı sunarız.''



"Kim olduklarını bilmiyorum"



Adına sahte hesaplar açanlara tepki gösteren Yıldız Tilbe, "Bıktım adımı soyadımı kullanan, pis düşüncelerini, benmiş gibi yazan, önüne gelene ağız dolusu saydıran, çakma Yıldız Tilbe hesaplarından, usandım. Kim olduklarını bilmiyorum, niyetleri kendilerini bulsun inşallah." ifadelerini kullandı.