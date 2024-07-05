Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!

Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Anadolu rock müziğinin temsilcilerinden ünlü şarkıcı Haluk Levent, hayranlarını korkuttu.Ünlü şarkıcının, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı söylendi.MuhabirOnline'da yer alan habere göre; hastanede olan Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.