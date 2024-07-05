Berksan’dan Yepyeni Bir Hit: ‘’Çok Özlüyorum’’

Berksan’ın sözü ve müziği kendisine ait olan yeni single'ı "Çok Özlüyorum," Turaç Berkay Özer’in düzenlemesiyle müzikseverlere sunuluyor. Bu şarkı, Berksan'ın kendi yaşamından ilham alarak yazdığı ve önceki hitleri "Unutamam," "Ben", "Aşka Mahkum" gibi eserlerle aynı duygusal derinliği taşıyor."Çok Özlüyorum," Berksan ve Turaç Berkay Özer işbirliğinde gerçekleşen yeni bir Özer Kardeşler projesi olarak da dikkat çekiyor. Stüdyoda geçen yoğun ve heyecanlı çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu eser, Berksan’ın samimi duygularını ve güçlü ifadesini bir kez daha ön plana çıkarıyor.Şarkının müzikal zenginliğini Caner Güneysu'nun gitarı, Özdemir Güz'ün udu ve Hüseyin Kemancı'nın solo kemanı tamamlıyor. Şarkı, Celil Yavuz'un mix ve mastering çalışmalarıyla son halini alırken, tüm prodüksiyon TBM Production imzası taşıyor.Video klibi, Ahmet Özen yönetmenliğinde Silivri'nin sımsıcak atmosferinde 12 saat süren bir çekimle tamamlandı. Klipte Berksan, yepyeni bir imajla hayranlarının karşısına çıkıyor. "Çok Özlüyorum," Berksan'ın derin ve içten vokaliyle, dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim vaat ediyor.