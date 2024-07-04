Önerisi sosyal medyada gündem oldu

Ünlü popçu Aynur Aydın, X hesabından paylaştığı ilginç bir tweet ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan şarkıcı Aynur Aydın, sıcaklara bulduğu çözümle sosyal medyada konuşulan isimler arasına girdi.



Sıcaklara bir çözümü var



Yaz sıcaklarına akılalmaz bir çözümle gelen şarkıcı, son attığı tweet'iyle adeta okuyanlarda şok etkisi yarattı.



"Kar yazın yağsın"



Şarkıcı, X (Twitter) hesabından, "Kar aslında yazın yağmalı. Güneş de kışın açmalı. Böylelikle yazın insanlar serinler, kışın da ısınır." diye yazdı.