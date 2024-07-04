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Milli maç için konser saatini değiştirdi

Ünlü rockcı Hayko Cepkin, cumartesi günü gerçekleşecek olan ve Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı sebebiyle aynı saate denk gelen konserinin saatinde değişiklik yaptı.

Ekleme: 4.07.2024 - 09:09 Güncelleme: 4.07.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Türk rock müziğinin yıldız isimlerinden Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından cumartesi günü Ataköy Marina'da sahne alacağı konserinin başlangıç saatinin değiştirdiğini açıkladı.

Konser saati değişti

Bir kullanıcının kendisini etiketleyerek yaptığı 'İlk defa çeyrek final gördüm. Maç saatinde Hayko Cepkin konserindeyiz. Şansım bu kadar.' paylaşımına cevap veren Hayko Cepkin, normalde saat 22.00'de başlaması planlanan konserinin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda'yla karşılaşacağı maç ile çakışmaması adına saat 20.15'te başlayacağını duyurdu.

Hayko Cepkin, takipçisine verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

'Hizmet kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimiz ile aynı gün aynı saate denk geldi.

'22.00'de konser biter'

Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5 bin kişi maçı seyrederiz. İşte hizmet.

Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15 konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım. Sevgiler.'

Milli maç için konser saatini değiştirdi
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