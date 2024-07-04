Koray Avcı’nın yeni hayatı!

Ünlü isimlerde yeni moda şehirden kaçma. Koray Avcı da şehir hayatını bırakıp soluğu doğada alan, huzuru masmavi denizde bulan ünlülerden biri oldu.Şarkıcı Koray Avcı, radikal bir karar aldı ve yaşamını babasından kalma mütevazı bir teknede sürdürmeye karar verdi.Artık Avcı adını verdiği teknesinde yaşayan ünlü şarkıcı, "Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı, bana kaldı. Kaptan olmaya karar verip eğitim aldım." dedi.Yaz aylarını teknesinde geçiren Koray Avcı, karaya sadece ihtiyaçları için çıkıyor. Avcı, arkadaşları ile görüşmek ve alışveriş dışında zamanının tümünü teknesinde geçiriyor.