Kerem Kupacı'dan müjdeli haber!

Hayat Bilgisi'nin Kerem'i olarak hafızalara yer edinen ve hem televizyonda hem de sinemada sayısız projede rol alan Kerem Kupacı'dan, sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi. Son olarak geçtiğimiz sezon ekranda olan başarılı oyuncu Kerem Kupacı, nikah masasına oturdu.53 yaşındaki sanatçı sevgilisi Avukat Ece Ceylanlı ile evlendi. Sedef Adası'nda gerçekleşen nikah törenine sadece, ünlü çiftin akrabaları ve arkadaşları katılım gösterdi.Nikaha katılan isimler arasında oyuncu Burcu Binici de vardı. İki isim Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde de beraber kamera karşısına geçmişlerdi.