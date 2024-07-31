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Yılmaz Morgül'den 'para' sitemi!

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül yine isyanlarda! Morgül bu sene Bodrum'daki işletmelerin uyguladığı yüksek fiyatların nedeniyle ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 31.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Türk müzik dünyasının renkli ismi Yılmaz Morgül, önceki akşam Bodrum’da bulunan bir mekanda sahne aldı.

Ünlü şarkıcı, popüler tatil bölgesi Bodrum'da her yıl olduğu gibi bu yaz da bazı işletmelerin uyguladığı astronomik ücretlerle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

'Bodrum çok pahallı, gitmeyin' diyenleri anlamıyorum. Bir zamanlar gazinoların kapanma sebebi sanatçıların istediği astranomik rakamlardı.

"ÇOK İSTİYORLAR"

Şimdi de hem eğlence yerlerinde hem de amfitiyatrolarda konser verenlere seslenmek istiyorum. Öyle fiyatlar istiyorlar ki anlatamam.

"SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLÜYOR"

Bu durum müşterilere yansıyor. Ben onlara 'gerçek sanatçı' demek istemiyorum. Benim çıktığım yerlerde her şey dahil fiyatlar çok uygun, sizin yüzünüzden müzik sektörü ölüyor.

"DOĞU ANADOLU ERKEĞİ BEĞENMİYOR"

Bülent Ersoy, 'Dünya Güzellerim Tatilde' programında kendilerine servis yapan garsona nereli olduğunu sormuştu. "Karslıyım" cevabını alan sanatçı, garsona "Biraz çirkinsin ama olsun" diyerek kahkaha atmıştı. Yılmaz Morgül, sahnede Bülent Ersoy hakkında çok sert ifadeler kullandı. Ünlü şarkıcı, "Garsona 'Nerelisin?' diye soruyor. Sonra ona 'çirkinsin' diyor. Doğu Anadolu'daki erkekler çirkin mi ? Sen Allah'ın yarattığı bir kula nasıl çirkin dersin ? Bu ırkçılıktır" açıklamasını yaptı.
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