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Yeni projesinden ilk paylaşım!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli yeni sezon için ekranlarda Deha dizisi ile yer alacak. Deha dizisi setinden ilk kez paylaşım yapan Aras Bulut İynemli takipçilerinden ilgi gördü.

Ekleme: 31.07.2024 - 09:53 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezonda Show TV'de ekrana getirilecek olan Deha dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli oldu. Aras Bulut İynemli yeni projesi için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

ARAS BULUT İYNEMLİ DEHA SETİNDEN İLK KEZ PAYLAŞTI

Dizide bir matematik dehası olan Devran'a hayat verecek Aras Bulut İynemli setten ilk kez paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Hayırlı, uğurlu, huzurlu olsun. Hayatıma hoşgeldin Devran Karan..." notunu yazdı.

Deha dizisi Ay Yapım'ın geçen kıştan beri merak ettiği dizilerin başında geliyor. Aras Bulut İynemli'nin babası tarafından bir matematik dehası olarak yetiştirildiği Devran'a hayat verdiği dizinin çekimleri bugün başladı. Dizinin Cesur'u Taner Ölmez ile Boran'ı Çağan Efe Ak'ın sahneleriyle başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor.

Yeni projesinden ilk paylaşım!
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