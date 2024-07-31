  • USD: 33,03 - 33,09
  • EURO: 35,76 - 35,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Usta tiyatrocudan acı haber...

Bir süredir kan kanseri tedavisi gören usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'dan acı haber geldi. Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ekleme: 31.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile sıkça gündeme gelen 86 yaşındaki Genco Erkal'dan sevenlerini yasa boğan haber geldi. Kan kanseri olan Genco Erkal hayatını kaybetti.

GENCO ERKAL VEDA MESAJI YAYIMLAMIŞTI

Genco Erkal'ın sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlandı:

Usta tiyatrocudan acı haber...

"Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın.

Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın...

Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez...

Tek hecesiz elveda."

Genco Erkal'ın hayatı, 2021'de yönetmen Selçuk Metin tarafından 'Genco' adıyla belgesel haline getirilmişti. Belgesel, usta oyuncunun kariyerine ve hayatına ışık tutmuştu.

Usta tiyatrocudan acı haber...
Filistin'de sela sesleri! Vefat haberi büyük üzüntüyle karşılandı
CHP’li belediye devletin malına çöktü
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye suikastına tepki
Hamas lideri Heniyye, Tahran'da terör saldırısında öldürüldü
Bakanlık duyurdu: Birinci tur müzakereleri Ankara’da gerçekleştirildi
AK Partili Çelik'ten İsrail'e sert tepki!
Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM tatile girdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 'KUYU-14' operasyonları
AK Parti’de 23’üncü yaşını 81 ilde kutlayacak! Sloganı adı: AK Parti
İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u havadan vurdu: Bölgede büyük patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Dışişleri bakanına tepki! 'Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz'
Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
DEM Partililerin izinsiz gösterisine polis müdahalesi! İl Başkanı gözaltına alındı
Han Yunus günlerdir saldırı altında! Gazze’deki hükümet bildirdi: Bir haftada en az 250 kişi öldü
TCMB'den flaş enflasyon açıklaması: 'Kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası sürdürülecek'
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Türkiye- Ermenistan sınırında kritik görüşme!
Bakan Tunç duyurdu! Kadınların kendi soyadını kullanabilme kararı Meclis gündeminde
Mersin'e dev proje! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Seyahat süresi 18 dakikaya düşecek
Türkiye'nin yüzer üretim platformu Singapur’dan yola çıktı
Maduro'dan, Musk'a tepki: Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat! İkinci taksit ödemeleri için yarın son gün

Araç sahipleri dikkat! İkinci taksit ödemeleri için yarın son gün

WhatsApp'a 'beğen' özelliği! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp'a 'beğen' özelliği! Yeni dönem başlıyor

Otostopla dünyayı geziyordu! Malezya’da dehşeti yaşadı: Kaçırılıp işkencelere uğradı

Otostopla dünyayı geziyordu! Malezya’da dehşeti yaşadı: Kaçırılıp işkencelere uğradı

İnstagram'a yepyeni özellik! Kullanıcılar ekran başına

İnstagram'a yepyeni özellik! Kullanıcılar ekran başına

Görenler şaşkına döndü! Elektriğini kendi üretiyor

Görenler şaşkına döndü! Elektriğini kendi üretiyor