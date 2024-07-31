Usta tiyatrocudan acı haber...

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile sıkça gündeme gelen 86 yaşındaki Genco Erkal'dan sevenlerini yasa boğan haber geldi. Kan kanseri olan Genco Erkal hayatını kaybetti.Genco Erkal'ın sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlandı:"Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın.Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın...Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez...Genco Erkal'ın hayatı, 2021'de yönetmen Selçuk Metin tarafından 'Genco' adıyla belgesel haline getirilmişti. Belgesel, usta oyuncunun kariyerine ve hayatına ışık tutmuştu.