Ünlü çift tatilde görüntülendi

Sayna Soleimanpour ile aşk yaşayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilsi ve kızı Ada ile çıktığı tatilden paylaşım yaptı.

Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisi Sayna Soleimanpour ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi.37 yaşındaki oyuncu, eski eşi Melis İşiten'le (2014–2019) ilişkisinden dünyaya gelen kızı Ada (8) ve Sayna Soleimanpour ile tatile çıktı.Kaygılaroğlu, sevgilisi ile teknede çekilen fotoğrafını ve Soleimanpour'un güneşlenirken verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.