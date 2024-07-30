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Ünlü çift o hastalığa yakalandı!

Şarkıcı İpek Açar, Alper Kömürcü ve ailesi koronavirüse yakalandı. Hastaneye başvuran İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti korona olduklarını öğrendi.

Ekleme: 30.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
İpek Açar ile Alper Kömürcü 2019 yılında dünyaevine girdi. 2023 yılının Aralık ayında oğulları Ömer'i kucağına alan İpek Açar ve Alper Kömürcü büyük mutluluk yaşadı. Mutlu evlilikleri ile adından söz ettiren İpek Açar ile Alper Kömürcü, yaşamını Bodrum'da sürdürüyor.

Ünlü çift o hastalığa yakalandı!

İPEK AÇAR VE AİLESİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İpek Açar, Alper Kömürcü, Açar'ın annesi ve bebekleri Ömer'den haber geldi. Açar ve ailesi koronavirüse yakalandı. Ateş ve öksürük ile başlayan rahatsızlıklarını önce klima çarpması olarak düşünen ünlü çift, hastaneye başvurdu.

Ünlü çift, çıkan test sonuçlarının ardından ailece koronavirüse yakalandıklarını öğrendi.

Ünlü çift o hastalığa yakalandı!
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