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Justin Bieber'den Osmaniyeli çocuk paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu!

Model Hailey Bieber ile ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Justin Bieber, Türkiye'deki bir düğünde dansıyla dikkat çeken bir çocuğun videosunu paylaştı. Payşalım sosyal medyada gündem oldu.

Justin Bieber'den Osmaniyeli çocuk paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu!
Ekleme: 30.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Şu sıralar baba olmak için gün sayan Justin Bieber'ın Instagram hesabındaki paylaşımı gündem oldu.

293 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, Osmaniye'de bir düğünde dans eden bir çocuğun videosunu yayınladı. Çocuğun videosunu Key Glock'un mixli şarkısıyla paylaşan Bieber'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.



AĞABEYİYLE DÜĞÜNLERE GİDİYOR

Osmaniyeli 8 yaşındaki Ahmet Aygün, videosunu paylaşan şarkıcı Justin Bieber ile tanışmak istiyor. Düziçi ilçesinde ailesiyle yaşayan 3 kardeşten en küçüğü Ahmet, müzisyen olan ağabeyiyle düğünlere gidiyor.

Dans etmeyi çok seven Ahmet'in, bir düğünde oyun havası oynadığı görüntü yerel sanatçı Emrah Türkoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Key Glock'un şarkısıyla mixlenerek yayınlanan videonun dünya çapında paylaşılmaya başlanması üzerine Ahmet'in ailesine ve videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu'na çok sayıda mesaj geldi.

Ahmet Aygün, AA muhabirine videonun bu kadar çok paylaşılmasına çok sevindiğini söyledi.

Justin Bieber'den Osmaniyeli çocuk paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu!



'JUSTIN BIEBER'İN PAYLAŞMASINA ŞOK OLDUM'

İlerleyen zamanlarda kendisi de Bieber gibi ünlü olmak istediğini anlatan Aygün, 'Oynamayı çok seviyorum. Gittiğim düğünlerde oynarım. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen de nazar oluyor.' diye konuştu. Aygün, Justin Bieber'in paylaştığı videoyu izlediğini ve çok beğendiğini belirterek, 'Günün birinde Justin Bieber ile tanışmayı isterim.' dedi.

Videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu da Ahmet'in ağabeyi ile çalıştıklarını ve bazen düğünlere Ahmet'in de geldiğini söyledi

Justin Bieber'den Osmaniyeli çocuk paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu!


Ahmet'in oyun havalarında çok güzel dans ettiğini anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

'Ahmet çok yetenekli bir çocuk, müzik kulağı da çok iyi. Paylaştığım video Instagramda 13 milyon kez izlenmiş. Güzel bir duygu. Paylaşımımı Justin Bieber'in paylaşmasına şok oldum. Gurur duyduk tabii, mutluyuz. Bunlar güzel şeyler.'

Şarkıcı son olarak, Hindistan'ın en zengin iş insanı Mukesh Ambani, 29 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününde sahne almıştı.

Sanatçı verdiği bu özel konserden tam 10 milyon dolar kazandı.
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