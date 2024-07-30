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Filmdeki o görüntüleri ortaya çıktı

Son dönemin en başarılı futbolcuların olan Arda Güler Real Madrid'de forma giyiyor. Arda Güler'in Türk dizi tarihinde en çok izlenen yapımlardan birinde rol aldığı ortaya çıktı.

Ekleme: 30.07.2024 - 09:45 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Milli Takım'ın dikkat çeken isimlerinden olan şimdilerde Real Madrid'de top koşturan 19 yaşındaki Arda Güler'in bir filmde rol aldığı ortaya çıktı.

ARDA GÜLER BEHZAT Ç. ANKARA YANIYOR FİLMİNDE ROL ALMIŞ

Arda Güler, 2013 yılında vizyona giren Behzat Ç. Ankara Yanıyor adlı filmde çocuk oyuncu olarak yer almış. Küçük bir futbolcu olan Güler'in Behzat Ç.'nin antrenör olduğu bir sahnede, takım arkadaşlarıyla birlikte toplanarak taktik aldığı görüldü. Arda Güler'in yer aldığı sahne kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İşte filmden o kareler;

Filmdeki o görüntüleri ortaya çıktı

Filmdeki o görüntüleri ortaya çıktı
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