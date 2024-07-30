Cenazesi ailesi tarafından alındı

Dün sabah saatlerinde özel bir hastanede hayatını kaybeden Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edilirken, cenaze programı da belli oldu.

21 Mart 2014 tarihinde önce spora akabinde de saunaya giden Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı.Beyin kanaması geçiren ve 10 yıl komada kalan Işık'tan dün ise kötü haber geldi.Uzun yıllardır tedavi gören 76 yaşındaki Işık, dün sabah saatlerinde özel bir hastanede hayatını kaybetti.Kenan Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde hastaneye gelen ailesine teslim edildi.Kenan Işık, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 11.00'de yapılacak törenin ardından, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.