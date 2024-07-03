Sessiz sedasız boşanma iddiası

20 yıl sonra aşklarına ikinci bir şans veren ve evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in son dönemde ayrıldığı konuşuldu. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Ben Affleck ile Jennifer Lopez sessiz sedasız boşandı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti 2022 yılında gerçekleştirilen muhteşem bir düğünle evlendi. Ancak ünlü çiftin evliliğinde son dönemde kara bulutlar dolaştığı ve evlerini de ayırdıkları konuşuldu.Hollywood'un gözde çiftlerinden olan Jennifer Lopez ve Ben Affleck ile ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi.Bir kaynak, çiftin mart ayında boşanarak yollarını ayırdıkları ileri sürdü. Affleck'in Lopez'in kariyerini etkilememesi için boşanma kararını gizli tutmak istedi de ileri sürüldü. Page Six, hakkındaki iddialara sessiz kalan ikilinin Beverly Hills'teki lüks malikanesini sattığını belirtti. Affleck'in evden eşyalarını taşıması da çiftin boşanma iddiasını güçlendirdi. Yazı ayrı geçiren çiftlerden Lopez, İtalya'ya giderken Affleck ise Los Angeles'ta kaldı.