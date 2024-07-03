Oğlu taburcu oldu

Eşi Tolga Savacı'nın vefatının ardından zor günler geçiren Nermin Bezmen, oğlunun yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı.Bezmen, "Sevenlerimiz, dualarınız şu an yoğun bakımdaki canım oğlumla buluşsun dilerim. İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, yaradan seni bana, bizlere bağışlasın... Evine, ailene sağlıkla dön yavrum" demişti.Bezmen'in oğlundan güzel haber geldi. Oğluyla birlikte çekilen bir kareyi paylaşan ünlü isim, "Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, takipçilerim, biricik oğlum bugün hastaneden çıkıp evine döndü.Oğlumun geçirdiği bu çok kritik süreçte sevginizle, dualarınız ve şefkatli mesajlarınızla büyük destek ve moral oldunuz. Minnettarım! Ailece minnettarız! Her birinize tek tek teşekkür etmeye her zaman fırsat bulamıyorum ama her mesajınızı şükranla okuyorum. Tanrım sizlere de acı, hüzün göstermesin, hastalarınız şifa bulsun! Yaradan oğulcuğumu bize bağışladı, şükürler olsun! İnşallah yine böyle sıhhatle ayağa kalkacak, yine ailece yolculuklara çıkacağız beraber..." ifadelerini kullandı.