Dijital platformlarda yayınlanan projelerde rol almasının ardından yıldızı parlayan Şifanur Gül'den samimi açıklamalar geldi. Son dönemin popüler isimleri arasında adını yazdıran Şifanur Gül, bir dergiye konuştu.Samimi açıklamalarda bulunan Gül, şu ifadeleri kullandı:"Ekranda kendime uzun uzun maruz kalmak bana çok da keyifli gelmiyor.Uğur getirdiğine inandığım kelimeler, sayılar var. Mesela; içinde yıldız olan her şey bana hep iyi hissettirir.Hayat bana hiçbir zaman içinden çıkılması imkânsız zorluklar yaşatmadı.Kendime söylediğim bir söz: 'Heyecanını koru ve onu kimsenin almasına izin verme.' Nerdeyse her gün tekrar ediyorum.En değerli özelliğim asla pes etmemek!"