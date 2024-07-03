DNA testi yaptırdı

Rol aldığı projeler ile dikkatleri üzerine çeken Burcu Binici, Tankurt Mana ile 7 ay evli kalıp boşanması ile magazin basınında uzunca bir süre konuşuldu.Özel hayatı ile sıkça gündeme gelen güzel oyuncu Burcu Binici, şimdi de DNA testi yaptırdığını açıkladı.Sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini gören Binici, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Binici, "DNA testi yaptırdım. Gürcü ve Laz çıktım. Kökenlerim Kafkas'tan geliyormuş. DNA testini yaptırdığımda kökenlerimin nereden geldiğini öğrendim ve şaşırdım." diye konuştu