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DNA testi yaptırdı

Ünlü oyuncu Burcu Binici DNA testi yaptırdığını açıklaması ile gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Burcu Binici, "DNA testi yaptırdım. Gürcü ve Laz çıktım. Kökenlerim Kafkas'tan geliyormuş." dedi.

Ekleme: 3.07.2024 - 08:57 Güncelleme: 3.07.2024 - 08:58 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı projeler ile dikkatleri üzerine çeken Burcu Binici, Tankurt Mana ile 7 ay evli kalıp boşanması ile magazin basınında uzunca bir süre konuşuldu.

Özel hayatı ile sıkça gündeme gelen güzel oyuncu Burcu Binici, şimdi de DNA testi yaptırdığını açıkladı.

"DNA TESTİNİ YAPTIRDIĞIMDA KÖKENLERİMİN NEREDEN GELDİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini gören Binici, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Binici, "DNA testi yaptırdım. Gürcü ve Laz çıktım. Kökenlerim Kafkas'tan geliyormuş. DNA testini yaptırdığımda kökenlerimin nereden geldiğini öğrendim ve şaşırdım." diye konuştu

DNA testi yaptırdı
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