Ünlü oyuncu İstanbul'da!

2 Ağustos tarihinde Bodrum’da düzenlenecek Golden Globe ödül töreninde ‘Yılın İkon’u ödülünü almak için Türkiye’ye gelen oyuncuyu, Golden Globe Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.Sharon Stone, karşılamanın ardından konaklayacağı otele gitti. Yıldız oyuncu, İstanbul’da da çarşamba gününe kadar kalacak.Tarihi yerleri merak eden Stone'nun, Bodrum öncesinde İstanbul'da başta Ayasofya ve Kapalıçarşı olmak üzere, birçok yeri gezmek istediği öğrenildi.Bir gün Boğaz turu yapacak olan sanatçı, yetkililerden hiçbir özel istekte bulunmadığı öğrenildi. Üç gün İstanbul'da kalacak olan Stone, daha sonra özel uçakla Bodrum'a geçecek. Ödül gecesinden sonra Bodrum'da ayrılmayacak olan sanatçı, otelde kalarak, tatil yapacak.