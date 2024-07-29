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Ünlü oyuncu İstanbul'da!

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Sharon Stone, Türkiye'ye geldi. . Altın Küre Ödülleri Uluslararası İkon Ödülü gecesi için ülkemize gelen isim, dün akşam İstanbul Havaalanı’nda objektiflere yansıdı.

Ekleme: 29.07.2024 - 10:02 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
2 Ağustos tarihinde Bodrum’da düzenlenecek Golden Globe ödül töreninde ‘Yılın İkon’u ödülünü almak için Türkiye’ye gelen oyuncuyu, Golden Globe Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.

Sharon Stone, karşılamanın ardından konaklayacağı otele gitti. Yıldız oyuncu, İstanbul’da da çarşamba gününe kadar kalacak.

Ünlü oyuncu İstanbul'da!

İSTANBUL'UN TARİHİ YERLERİNİ MERAK EDİYOR!

Tarihi yerleri merak eden Stone'nun, Bodrum öncesinde İstanbul'da başta Ayasofya ve Kapalıçarşı olmak üzere, birçok yeri gezmek istediği öğrenildi.

ÖZEL UÇAKLA BODRUM'A GEÇECEK

Bir gün Boğaz turu yapacak olan sanatçı, yetkililerden hiçbir özel istekte bulunmadığı öğrenildi. Üç gün İstanbul'da kalacak olan Stone, daha sonra özel uçakla Bodrum'a geçecek. Ödül gecesinden sonra Bodrum'da ayrılmayacak olan sanatçı, otelde kalarak, tatil yapacak.

Ünlü oyuncu İstanbul'da!
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