Lüks villası gündem oldu

Ünlü şarkıcı Ceylan lüks teknesinin ardından şimdi de Bodrum'daki lüks villasını paylaştı. Yazlığını takipçileri ile paylaşan Ceylan'ın lüks villası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Son dönemde yaptırdığı estetik işlemler ve sık sık değiştirdiği tarzı ile dikkat çeken şarkıcı Ceylan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ceylan adından söz ettirecek paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Ünlü şarkıcı, Bodrum'daki evini takipçileri ile paylaştı. Ceylan'ın evinin bahçesinde bulunan kocaman havuz dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları 'Ceylan'ın sarayı' yorumunda bulundu.Ceylan, yeni yatından geçtiğimiz günlerde paylaşım yaptı. Ceylan, yatının da keyfini sürmeye başladı. Teknede sıkça paylaşım yapan Ceylan, yeni çıkardığı şarkısını da teknesinde söylemeyi ihmal etmedi.