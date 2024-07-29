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İrem Derici'den ilişki itirafı!

Önceki gün Çeşme'de sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ilgili konuştu. Ünlü isim, genç erkeklerden hoşlandığını itiraf etti.

Ekleme: 29.07.2024 - 13:17 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Yazı konser vererek geçiren İrem Derici, hafta sonu Çeşme’de sahnedeydi.

Sevenlerinin karşısına bikini üstüyle çıkan İrem Derici, hareketli parçalarıyla kendisini dinlemeye gelenleri eğlendirdi. Sahnede samimi açıklamalarda da bulunan İrem Derici, özel hayatıyla ilgili itirafıyla şaşırttı.

"Genç erkeklerden hoşlanıyorum"

37 yaşında olduğunu ve başından bir evlilik geçtiğini dile getiren Derici, “Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum. Niye bilmiyorum.

"2003’te ben 16 yaşındaydım"

Ama bazılarınız o kadar büyük gösteriyor ki geçenlerde 2003 doğumlu bir gence yürüyordum. 2003’te ben 16 yaşındaydım. Manyak mısınız ulan? Vazgeçtim gençlerden.” yorumunu yaptı.

"3 hafta sürer”

Sezen Aksu'nun “Benden selam söyleyin bütün aşklarıma” sözlerine ithafen “Aşk geçmişim çok kabarık. Buradan eski aşklarıma selam söylemeye kalksam 3 hafta sürer.” dedi.
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