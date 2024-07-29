Demet Akalın'dan iddialı tarz!

Bir dönem dekolteli kıyafetleri yüzünden meslektaşı Gülşen'i eleştiren Demet Akalın, vücudunda 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo verince tarzında değişikliğe gitti.Eskiden sahneye eşofmanla ve daha kapalı kıyafetlerle çıkan Akalın, şimdilerde mini ve dekolteli elbiseler tercih ediyor.Son olarak Bodrum’da sahne alan Demet Akalın yine tarzıyla sosyal medyada çok konuşuldu.Demet Akalın'a bu konuda eleştiriler ise gecikmedi. Ünlü şarkıcı için "Gülşen’in peşinden gittin", "Açtıkça açtın", "kiloları verdin dediklerini unuttun", "Çıplaklık eleştirileri kendisi kilo verinceye kadarmış", "Hira sormuyor mu?" eleştirilerinde bulunuldu.Demet Akalın ise Hiralı yoruma "Sormuyor." yanıtını verdi.