10 yıllık aşka nazar değdi!

Oyuncu Aslıhan Malbora tam 10 yıldır görüştüğü mühendis Metin Temel'le, iddiaya göre ilişkisini bitirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 18 yaşından bu yana sevgili olan Aslıhan Malbora ile Metin Temal tam 4 ay önce ayrıldılar.Son olarak Yaban Çiçekleri adlı dizide rol alan Aslıhan Malbora, Instagram hesabından Temel ile olan tüm fotoğraflarını sildi ancak Metin Temel'i takip etmeye devam ediyor. Metin Temel ise fotoğrafları Instagram profilinden kaldırmadı.Aslıhan Malbora, ekran ömrü kısa süren Üç Kuruş adlı dizideki performansıyla beğeni toplamış ve şöhreti elde etmişti.