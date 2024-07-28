Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın acı günü...Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı.Soyman'ın oğlunun ölümü, sanatçının sevenleriyle ilçe sakinlerini üzdüğü belirtildi.Oğlunun acısıyla yıkılan Safiye Soyman "Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum'da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.Safiye Soyman'ın 47 yaşındaki oğluna 26 yıl önce MS tanısı konulmuştu.Hastalığı hızlı ilerleyen ve yatalak olan Harun Akaröz uzun yılladır gözlerden uzak sakin bir şekilde hayatını devam ettiriyordu.Bir röportajından oğlunun hastalığıyla ilgili konuşan Soyman şunları söylemişti:O dönemde oğlum bana 'Anne ayağımda karıncalanma var' dedi, daha sonra ayakları birbirine dolanmaya başladı. Doktora gitti ancak 'Bir şey yok' demişler. Daha sonra gözünden anladım ve Oğlum bir göz doktoruna git dedim. Orada da bir şey bulamadılar. MR çektirelim dedim hastalık MR'dan sonra tespit edildi.