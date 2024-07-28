Nilperi Şahinkaya'dan 'evlilik' cevabı

Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Setimiz vardı bitti, şimdilik biraz daha buralardayım. Sonrasında tatil planlarımız da var tabii ki" dedi."BÖYLE DE MUTLUYUZ"Evlilik soruları karşısında Şahinkaya, "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" açıklamasını yaptı.