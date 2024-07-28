Kenan Doğulu'nun şaşırtan bavulu!

Kenan Doğulu, 2024 yaz turnesine kendinden daha büyük kırmızı bir bavullu çıktı. Beren Saat ise eşinin bavulunu anlatırken gülme krizine girdi.2024 yaz turnesine çıkmaya hazırlanan Türk pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu'dan yeni bir video geldi. Beren Saat, turneye çıkan eşi Kenan Doğulu'yu yolcularken kendisinden daha büyük olan bavulunu videoya çekti.Kendisinden daha büyük bavulla dolaşan Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'i gülme krizine soktu.Doğulu, o anları “2024 yaz turu için hazırım” notuyla paylaştı.Ünlü şarkıcının dev valizi, akıllara Dubai'de 100 bin dolara satılan çantayı getirdi.