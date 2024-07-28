Derya Uluğ'dan ilginç çıkış!

Şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün Alaçatı'da bir mekanda sevenleriyle buluştu. Geceye slow şarkılarıyla başlayan Uluğ, bir süre sonra tempoyu yükseltti.

Alaçatı'da sahne alan Derya Uluğ, sevenlerine bir öneride bulunarak, "Hayat kısa, dünya yalan. Hiç kimsenin sizi tüketmesine izin vermeyin" açıklamasını yaptı.Sahne kostümüyle adından söz ettiren 38 yaşındaki şarkıcı, parıltılı ayakkabıları, taşlarla süslü kot eteği, kot büstiyeri, bileklikleri ve yüzüğüyle dikkat çekti.