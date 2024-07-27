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'Yaşlanmayı durdurdum'

Bodrum'da hayranlarının karşısına çıkan ünlü şarkıcı Hande Yener dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç görünmesi hakkında konuşan Hande Yener, "Yaşlanmayı durdurdum" dedi.

Ekleme: 27.07.2024 - 13:33 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Hande Yener Bodrum'da yeniden sahne aldı. Hayranları ile sahneden sohbet etmeyi ihmal etmeyen Hande Yener dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YAŞLANMAYI DURDURDUM"

Güzelliği ve genç görünümüyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Yaşlanmayı durdurdum. Bu cilt düzelecek, bu vücut düzelecek diye diye kendimi eğittim. 30-40 yıl daha giderim."

"EVLENMEYİN" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda konser veren Yener, kendisini dinlemeye gelenlere "Evlenmeyin" demişti. Yener, 'Sen Yoluna Ben Yoluma'yı seslendirdikten sonra, "İnsan evlenmekle o hatayı bir kere yapıyor. Bakın ben o hatayı bir kere yaptım 30 yıl önce... Evlenmeyin." şeklinde konuşmuştu.

'Yaşlanmayı durdurdum'
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