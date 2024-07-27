  • USD: 32,96 - 33,02
  • EURO: 35,77 - 35,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kurşun döktürdü

Siyah Kalp dizisinin hazırlıklarına devam eden ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hafsanur Sancaktutan kurşun döktürdüğü anları yayımladı.

Ekleme: 27.07.2024 - 13:31 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde yeni projesi Siyah Kalp için hazırlıklarını sürdürüyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KURŞUN DÖKTÜRDÜ

Son dönemde yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, şimdi de kurşun döktürdü. Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeyi başaran ünlü isim Sancaktutan

"Mağaramdan çıktım" notunu düşerek peş peşe paylaştığı kareleri ile kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Sosyal medya kullanıcıları Sancaktutan'ın paylaşımına "aferin sana", "kurşun döktürmek şarttı aşkım" ve "kurşunlanılmış" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşım;

Kurşun döktürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de afet konutları teslim töreninde konuşuyor
Trump olay yerine dönüyor! Suikast girişiminin ardından kararını açıkladı
Emekliye kredi yalanıyla vurgun: Onlarca kişiyi mağdur ettiler
İstanbul’da faciadan dönüldü! İETT otobüsü akaryakıt istasyonuna daldı
Dark Web'in zehir baronu yakalandı! Sporculara dopingli madde ve ilaçlar da satmış
CHP’li başkan geldi, Togg gitti: Yerli otomobili garaja çekti, 7 milyonluk lüks araç aldı
Siyonist arsızlık! İsrailli Bakanlar ateşkes isteyen Harris'le alay etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek! Rize'deki afetin yaraları bir bir sarılıyor
Belediyelerin prim borçları için iki aşamalı plan hazır: Çoğunluğu CHP'li belediyelere ait
2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışında LGBT skandalı! Rezalete çocukları da alet ettiler
Trump, bebek katili Netanyahu ile görüştü! '3. Dünya Savaşı'na hazırız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de: Pazar geceye kadar buradayız
Bayraktar'dan Amerikan kongresinde Netanyahu'nun alkışlanmasına tepki: 'Adil bir dünya için Filistin'i destekleyin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 maddelik çağrı
Aksungur SİHA, Yunan'a F-16 kaldırttı
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Çağımızın Hitler'ini baş tacı yaptılar
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul Boğazı'nda rekor kırıldı
Utanç tablosuna bir tepki daha! 'Savaş suçlularının yeri sanık sandalyesidir'
Fransa’da kırmızı alarm! Olimpiyatlar öncesi büyük saldırı: Kaosa sürüklenebiliriz!
Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Serin dalga geliyor!

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Serin dalga geliyor!

Google kapanıyor mu? Yepyeni rakip geliyor...

Google kapanıyor mu? Yepyeni rakip geliyor...

İstanbul'da esnaf elektrik kesintilerine isyan etti: 2 milyon liralık zarar

İstanbul'da esnaf elektrik kesintilerine isyan etti: 2 milyon liralık zarar

RTÜK'ten müzik kanallarına uyarı

RTÜK'ten müzik kanallarına uyarı

Tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçti: Derecesi rekor kırdı

Tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçti: Derecesi rekor kırdı

İndirim pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

İndirim pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları