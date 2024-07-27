Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde yeni projesi Siyah Kalp için hazırlıklarını sürdürüyor.Son dönemde yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, şimdi de kurşun döktürdü. Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeyi başaran ünlü isim Sancaktutan"Mağaramdan çıktım" notunu düşerek peş peşe paylaştığı kareleri ile kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.Sosyal medya kullanıcıları Sancaktutan'ın paylaşımına "aferin sana", "kurşun döktürmek şarttı aşkım" ve "kurşunlanılmış" gibi yorumlarda bulundu.İşte o paylaşım;