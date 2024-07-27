Diziyi bırakıp köyüne yerleşti

Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi çok izlenen projelerde boy göstermiş olan Pınar Aydın, evlenmesinin ardından dizi sektöründen elini eteğini çekti. Gözlerden uzak bir yaşam süren Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın kendine yeni bir hayat kurdu. Güzel oyuncu Aydın'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Arka Sokaklar dizisi 18 sezondur izleyici karşısına çıkıyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizide Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ile Şevket Çoruh gibi isimler başrolleri paylaşıyor.Uzun yıllar boyunca yayınlanan dizide "İlk Pınar" olarak anılan Pınar Aydın başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu. Pınar Aydın'ın Arka Sokaklar'a vedasının ardından Pınar karakteri için bir çok isim kadroya dahil olup ayrıldı.Dizide Rıza Baba'nın kızına hayat veren Pınar Aydın şöhretinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp Giresun'a taşındığı biliniyor.Evlenip İstanbul'dan ayrılan ve eşi ile çocuklarıyla bambaşka bir hayat kuran Aydın, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda setlere geri dönüp dönmemek konusunda kararsız olduğunu ifade etmişti.Öte yandan sosyal medya paylaşımlarına devam eden Arka Sokaklar'ın yıldız ismi Pınar Aydın'ın son hali de çok konuşuldu. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...