Ailesiyle tatile çıktı

Son olarak Teşkilat dizisinde rol almış olan Murat Yıldırım 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturdu. 2022'de kızlarını kucağına alan Murat Yıldırım ile Iman Elbani mutlu evliliklerini taçlandırdı.Ünlü çift yaz aylarının tadını çıkarmak için ailece tatile çıktı. Sosyal medya hesaplarından tatil paylaşımları yapan ikili, jet ski deneyimi de yaşadı. Murat Yıldırım'ın eşiyle olan paylaşımları takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.İşte Murat Yıldırım ile Iman Elbani'nin tatil pozu;