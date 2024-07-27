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Ailesiyle tatile çıktı

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım eşi Iman Elbani ve kızı ile tatile ıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Yıldırım, Iman Elbani ile jet ski'ye bindi.

Ekleme: 27.07.2024 - 13:29 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Teşkilat dizisinde rol almış olan Murat Yıldırım 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturdu. 2022'de kızlarını kucağına alan Murat Yıldırım ile Iman Elbani mutlu evliliklerini taçlandırdı.

MURAT YILDIRIM İLE IMAN ELBANİ TATİLDE JET SKI'YE BİNDİ

Ünlü çift yaz aylarının tadını çıkarmak için ailece tatile çıktı. Sosyal medya hesaplarından tatil paylaşımları yapan ikili, jet ski deneyimi de yaşadı. Murat Yıldırım'ın eşiyle olan paylaşımları takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Murat Yıldırım ile Iman Elbani'nin tatil pozu;

Ailesiyle tatile çıktı
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