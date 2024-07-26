Göksel’den antik mezar uyarısı!

Göksel, 2024 yaz turnesi kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin ardından soluğu Bodrum’da aldı. Bayhan Müzik organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro konseri için sahnede olan şarkıcı, iki saat aralıksız eserlerini seslendirdi.Göksel, hologram detaylı fuşya elbisesiyle göz kamaştırdı. Şarkıcının ilgisini Bodrum Antik Tiyatro’da sahnenin ortasında olan antik taş mezarı koruyan güvenlik görevlisi çekti.Görevliye takılan Göksel, “İnsanın bu taşı sahnede görünce bir oturası geliyor. Tabii olacak iş değil. Siz burada böyle oturacağınıza bence kulise sanatçıları uyaran bir yazı asın, daha mantıklı olur. Sizin de işiniz çok zor, taşı koruyorsunuz hem de sanatçılardan. Ama olan oldu, oturan oturdu. Bu konu her yaz gündeme geliyor. Ama böyle korunduğunu ilk kez gördüm” açıklamasını yaptı.Her yaptığı her adımı olay olan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile bir araya gelmişti. Tilbe yüksek taşların üzerine çıkmak istemişti. Mezar olduğunu anlamayan Tilbe güvenlik tarafından 'yasak' diyerek uyarılmıştı.Güvenlikler tarafından uyarılan usta sanatçı, o taşların mezar olduğunu öğrendikten sonra: 'Kaldırsınlar oradan burada mezar mı olur?' demişti.