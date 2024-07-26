Eda Ece'nin evliliğine nazar değdi!

Uzun yıllar sevgili olduğu Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraberliğini 21 Haziran'da evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.Kızına bakıyorNisan 2024'te kızı Mina İpek'i kucağına alan ünlü oyuncu, ekranlara ara verdi. Şimdilerde zamanının tümünü kızıyla geçiren Ece, zaman zaman sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.Ünlü oyuncu şimdi bambaşka bir konu ile gündeme geldi.Buğrahan Tuncer'i sildiDaha önce de eşini birkaç kez takipten çıkaran Eda Ece Instagram hesabı üzerinden Buğrahan Tuncer'i takip etmeyi bıraktı.Eda Ece'nin bu hamlesi fark edilir edilmez sosyal medyada gündem oldu.